Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, elogiou hoje o Desportivo de Chaves e o trabalho de Daniel Ramos, assumindo como único objetivo vencer o jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, na quinta-feira.

"Teremos de vestir o fato de macaco. Há dias em que algo pode não correr bem em termos de inspiração, mas a determinação, convicção e postura em campo são inegociáveis", disse o técnico das 'águias',

Rui Vitória lembrou que o Desportivo de Chaves "é uma equipa que vem de bons resultados, tem jogadores com qualidade e está a assimilar as ideias do novo treinador".