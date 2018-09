Óbito/Helena Almeida

A artista plástica Helena Almeida, que morreu hoje aos 84 anos, era, para o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, uma "artista ímpar", "inconfundível e profundamente original", que "influenciou tantas gerações de artistas portugueses e internacionais".

Numa mensagem divulgada no 'site' da Presidência da República Portuguesa, o chefe de Estado partilha ter recebido "com grande pesar" a notícia do falecimento de Helena Almeida, "uma artista ímpar, inconfundível, profundamente original e justamente reconhecida em todo o mundo".

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a artista, "filha do escultor Leopoldo de Almeida, dedicou toda a vida à sua vocação artística, não como uma obrigação, mas como um desígnio".