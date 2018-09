Óbito/Helena Almeida

A artista plástica Helena Almeida, hoje falecida aos 84 anos, conjugou a pintura e o desenho explorando a representação da sua própria imagem em fotografias que se tornaram icónicas na História da Arte portuguesa do século XX.

Nascida em Lisboa, em 1934, Helena Almeida terminou o curso de pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1955, tendo estudado também em Paris, e expôs individualmente pela primeira vez em 1967, na Galeria Buchholz, em Lisboa.

Embora a sua obra tenha passado pelo desenho, a pintura, a escultura e a performance, foi na fotografia que centrou o corpo do seu trabalho, fascinada, a partir do final dos anos 1960, pela conjugação daqueles suportes com a representação do próprio corpo, criando uma obra que se destacou pela originalidade e pelo pioneirismo.