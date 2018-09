Actualidade

O historiador Pacheco Pereira admitiu hoje que a "pseudodiscussão sobre censura" no Museu de Serralves, no Porto, no âmbito das obras do fotógrafo Mapplethorpe, causa "estragos" à instituição e deve-se também a "invejas".

"Eu não queria que uma pseudodiscussão sobre censura, que não existe, tenha um efeito negativo" para Serralves. É evidente que estragos faz, não fechamos os olhos aos estragos, mas temos pena que os estragos que implicam também alguma inveja de Serralves (...), que isso prejudique o nosso trabalho, num momento alto desse trabalho. Agora que há muita inveja há, não é só o problema do curador", declarou Pacheco Pereira.

Na conferência de imprensa que o Conselho de Administração de Serralves (CA) realizou hoje, Pacheco Pereira, um dos administradores, defendeu categoricamente o trabalho da presidente do CA, Ana Pinho.