Actualidade

O antigo diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado de Angola e ex-porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, em prisão domiciliária num apartamento, solicitou ao tribunal transferência para a sua residência no Benfica, nos arredores de Luanda.

A informação, avançada hoje à agência Lusa pelo porta-voz dos Serviços Prisionais, Menezes Cassoma, refere que o ex-secretário para a Informação do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder, dá conta dessa solicitação e que a mesma aguarda ainda por autorização do tribunal.

Norberto Garcia cumpre há uma semana prisão domiciliária no seu apartamento, no bairro Maculusso, centro de Luanda, medida de coação decretada pelo Tribunal Supremo, pelo seu envolvimento no caso de tentativa de burla ao Estado angolano em 50 mil milhões de dólares (42,5 mil milhões de euros), por um grupo de supostos investidores tailandeses.