Óbito/Helena Almeida

A diretora do Museu Arpad Szenes-Viera da Silva, Marina Bairrão Ruivo, disse à agência Lusa que a morte da artista Helena Almeida, ocorrida hoje, em Lisboa, aos 84 anos, representa "uma perda irreparável para a arte contemporânea portuguesa".

A artista "era das mais importantes do panorama do século XX e início do século XXI", em Portugal, já que tinha uma obra "extremamente original", disse à Lusa Marina Bairrão Ruivo.

O Museu Arpad Szenes - Viera da Silva, acolheu este ano, de 24 de maio ao passado dia 09, a mais recente exposição de Helena Almeida, "O outro casal", conjugando o seu trabalho com o marido, o arquiteto e escultor Artur Rosa, com a obra de Arpad Szenes e Maria Helena Vieira da Silva.