Actualidade

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, defendeu hoje que um trabalho digno permitirá aos cidadãos africanos, e particularmente aos santomenses, "satisfazer as suas necessidades essenciais".

O chefe de Estado são-tomense discursava na abertura de uma conferência sub-regional de dois dias sobre o trabalho digno, promovida pela Organização internacional do Trabalho (OIT) que reúne na capital são-tomense representantes dos países da África Central e africanos de língua oficial portuguesa, sob lema "Futuro de Trabalho que desejamos".

"O tema desta conferencia é-nos apresentado como um desafio que devemos todos trilhar para garantirmos aos nossos cidadãos um trabalho digno. Um trabalho que fará com que as pessoas usufruam de uma vida digna, capaz de satisfazer as suas necessidades essenciais", disse Evaristo Carvalho.