Óbito/Helena Almeida

O trabalho da artista Helena Almeida, que morreu hoje, aos 84 anos, em Lisboa, regressa sempre aos gestos primordiais da Humanidade, como andar e abraçar, movimentos que o marido, o arquiteto e escultor Artur Rosa, retratou durante mais de 50 anos.

Quando, em 2013, realizou uma das maiores exposições sobre a sua obra, no espaço BES Arte & Finança, em Lisboa, Helena Almeida falou sobre o seu processo de trabalho, em conjunto com o marido.

Com obras que recuavam até 1977, e um conjunto de inéditos em Portugal, a exposição revelava, por exemplo, "Andar, abraçar", um vídeo inédito, de 2010, de 19 minutos, no qual a artista aparece com o marido, o arquiteto e escultor Artur Rosa, e liga uma das pernas de cada um com um fino cabo elétrico.