Táxis

Os taxistas em protesto hoje à frente da Assembleia da República admitem estar "cansados" de oito dias de luta e "tristes" com o Governo, no entanto, estão dispostos a continuar "mais uns diazinhos".

Há 32 anos a trabalhar no setor do táxi no concelho do Seixal, José Lobo, disse que ainda consegue aguentar "mais uns diazinhos" na luta pelo futuro do setor, afirmando que "desistir, nunca".

"Estamos cansados, a dormir nos carros", contou à Lusa José Lobo, acreditando que os profissionais vão "aguentar até uma certa altura".