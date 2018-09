Brasil/Eleições

Quase 500 municípios brasileiros vão contar com o reforço das Forças Armadas para garantir a segurança durante a realização das eleições presidenciais de outubro, informaram hoje fontes oficiais.

A maioria das localidades que solicitaram o envio de um contingente de tropas do Exército encontra-se nas regiões norte e nordeste do país, pautadas pela pobreza e pela violência, conforme indica o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que supervisiona as eleições no Brasil.

Numa primeira decisão, aquele tribunal determinou o reforço federal para 370 localidades em sete estados brasileiros, sendo eles Mato Grosso do Sul, Ceará, Acre, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro.