Actualidade

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje a China de tentar manipular as eleições legislativas intercalares de novembro próximo nos Estados Unidos, porque o seu Governo "a desafiou" na arena comercial.

"A China está a tentar influenciar as eleições de 2018 contra a minha Administração, não querem que eu ganhe, ou que nós ganhemos, porque sou o primeiro Presidente a desafiar a China no comércio e estamos a ganhar a todos os níveis", disse Trump, na primeira reunião do Conselho de Segurança da ONU por si convocada.

"Não queremos que se intrometam ou interfiram nas nossas eleições", acrescentou o chefe de Estado norte-americano, sem fornecer pormenores sobre essa alegada ingerência de Pequim na política interna norte-americana, além do descontentamento em relação à política comercial de Trump.