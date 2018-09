Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano divulgou hoje ter tido um "encontro muito positivo" à margem da Assembleia-Geral da ONU com o seu homólogo norte-coreano, Ri Yong Ho, sobre a desnuclearização da Coreia do Norte.

Momentos depois da divulgação desta informação por Mike Pompeo numa mensagem publicada na rede social Twitter, o Departamento de Estado norte-americano anunciava que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos vai regressar em outubro a Pyongyang "a convite" do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

No 'tweet' publicado, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos referiu que durante o encontro com Ri Yong Ho foi "discutida a próxima cimeira" entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e "as próximas etapas para a desnuclearização da Coreia do Norte".