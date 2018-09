Actualidade

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considerou hoje que o setor dos media está "em estado de alerta", faltando uma "política estruturada e coerente" que permita ultrapassar a atual situação de "reestruturação profunda".

"Falar do Estado da Nação dos media, com a crise no setor, leva-nos de imediato a um estado de alerta. Foi com tristeza que assisti aos desfechos de alguns projetos que todos pensávamos vencedores, que nos habituámos a ver a ultrapassar crises", disse o vogal do Conselho Regulador da ERC Francisco Azevedo e Silva.

O responsável - que falava em representação do regulador dos media no congresso sobre "Economia e Cidadania Digitais" organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), em Lisboa - acrescentou que "é com profunda preocupação" que a ERC acompanha "a situação de alguns órgãos de comunicação social, com reflexos evidentes na situação dos seus trabalhadores".