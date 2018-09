Venezuela

O Presidente da República elogiou hoje "a firmeza" do Governo no caso dos portugueses detidos na Venezuela e a orientação política que tem sido seguido no que toca às relações com este país, "muitas vezes não compreendida".

"Só faz sentido entender o que sucedeu agora compreendendo que se integra numa posição global, que é a posição conduzida pelo Governo nas relações entre Portugal e a Venezuela", defendeu.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, sobre a libertação dos portugueses gerentes de supermercados que tinham sido detidos na Venezuela, que qualificou como "um passo de compreensão relativamente a algo que parecia absurdo".