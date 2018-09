Actualidade

O acionista da Novabase Fernando Santos vendeu a participação de 5,02% que tinha no capital da tecnológica, segundo o comunicado da empresa ao mercado.

Fernando Manuel Cardoso Malheiro da Fonseca Santos é também administrador da tecnológica Reditus.

A Novabse teve lucros de 1,4 milhões de euros no primeiro semestre, menos 64% do que no mesmo semestre de 2017.