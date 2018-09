Actualidade

O número de mortos na sequência de um ataque ocorrido na quinta-feira, perpetrado por um grupo desconhecido a uma aldeia remota da província da Cabo Delgado, norte de Moçambique, subiu de 10 para 12, informou hoje fonte local.

De acordo com a fonte, citada hoje pelo canal televisivo STV, os dois novos óbitos foram registados no Hospital de Pemba, entre o grupo dos 15 feridos que estavam a receber assistência médica na sequência do ataque.

"Trata-se de uma senhora e um adolescente de 16 anos", observou a fonte, que preferiu falar no anonimato, acrescentando que a população está a abandonar a região devido ao medo de novos ataques.