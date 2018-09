Actualidade

O arranque oficial do Laboratório de Artes de Montanha Graça Morais está agendado para novembro com a ambição de transformar Bragança num centro de manifestações artísticas, anunciou hoje o presidente do Instituto Politécnico, Orlando Rodrigues.

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) é a entidade que coordena este projeto, formalizado em julho, em Bragança, com a presença do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e apresentado como "pioneiro no país", envolvendo várias entidades.

O presidente do IPB anunciou hoje que "dia 17 de novembro (será) o lançamento oficial do laboratório associado à inauguração de uma exposição de pintura da artista Graça Morais", a pintora em torno de quem surgiu este projeto para, além do estudo da obra desta e outros artistas, fazer a recolha das manifestações culturais da região e promover eventos ligados às artes.