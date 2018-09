Actualidade

O Governo cabo-verdiano vai dialogar com as associações que trabalham com as tartarugas marinhas na ilha de São Vicente, para estudar de que forma pode apoiar na vigilância e proteção, disse hoje ministro da Agricultura e Ambiente.

Gilberto Silva deu a garantia após a associação ambientalista cabo-verdiana Biosfera I ter denunciado, na semana passada, que muitas tartarugas marinhas estão a ser apanhadas na ilha de São Vicente por falta de vigilância nas praias e lançou um apelo para apoiar no transporte de voluntários.

A associação avançou que serviço de transporte dos vigilantes deveria ser apoiado por várias instituições do Estado, como o Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP), a delegação do Ministério do Ambiente e a Câmara Municipal de São Vicente, mas estas "negaram" prestar auxílio este ano.