João Lourenço/1 Ano

O Bureau Político do MPLA, partido no poder em Angola, incentivou hoje o Presidente angolano a prosseguir com o "combate contra a corrupção, nepotismo, bajulação e impunidade", ao saudar o primeiro aniversário da posse de João Lourenço.

Num comunicado, aquele órgão de direção do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) "enaltece" os esforços de João Lourenço - também líder do partido desde 08 de setembro último - e do executivo "na busca de soluções destinadas a "repor a credibilidade das instituições do Estado e promover o bem-estar dos angolanos".

"Assim, o Bureau Político do MPLA incentiva o camarada João Lourenço, na sua qualidade de chefe de Estado, a prosseguir com o combate contra a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade, como males que enfermam a sociedade e construir uma Angola assente em bases de respeito à ordem e à lei", lê-se na declaração.