O juiz do Supremo angolano com o processo da tentativa burla de 50 mil milhões de dólares ao Estado assinalou, ao analisar a situação carcerária dos 10 réus, que há um "novo ciclo socioeconómico que se vive em Angola".

A observação é feita pelo juiz do Tribunal Supremo no despacho de pronúncia, de 18 de setembro, a que a Lusa teve acesso, onde acrescenta que, devido as "cambiantes sociais" que se verificam em Angola, "a prevenção geral positiva vem ganhando como uma das finalidades das sanções penais", numa aparente alusão ao que mudou no país no primeiro ano de governação de João Lourenço, empossado Presidente da República a 26 de setembro de 2017.

O processo, conhecido como "burla à tailandesa", remonta ao ano de 2017, quando um grupo de quatro cidadãos tailandeses, liderados pelo réu Raveeroj Richtchoneanan, alegadamente presidente da Fundação Mundial com o seu nome, chegou a Angola, a convite dos prófugos Pierre Rene Tchio Noukekan e Myazaki Yasuo, este último de nacionalidade japonesa e a ré, angolana, Celeste de Brito António, para fazer prova da capacidade financeira da fundação, dedicada à erradicação da pobreza, promoção da educação e cuidados de saúde a pessoas necessitadas.