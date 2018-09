Ensino Superior

O ensino superior público ficou com 5.254 vagas por preencher no final da 2.ª fase de candidatura, que este ano, à semelhança do que aconteceu na 1.ª fase, registou uma redução de candidatos.

De acordo com dados hoje divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), "para a segunda fase, o número de vagas colocadas a concurso foi de 12.457, às quais acresceram 2.149 vagas libertadas por candidatos colocados e matriculados na primeira fase que foram agora colocados na segunda fase".

Às vagas disponíveis candidataram-se 17.109 candidatos, menos do que os 19.135 de 2017, e apenas foram colocados 9.452 estudantes.