Actualidade

O caixão com o corpo do Presidente vietnamita, que morreu na sexta-feira, percorreu hoje Hanói, numa procissão funerária de homenagem ao defensor da linha dura do Partido Comunista, no poder.

A população vietnamita reuniu-se ao longo do trajeto para prestar uma última homenagem a Tran Dai Quang, na qual marcaram presença, por alguns minutos, os mais altos dignitários do país.

"O sonho do meu pai era passar a vida a contribuir para a nação e para a causa revolucionária", disse o filho do Presidente durante a cerimónia fúnebre, cujo enterro decorreu na sua província natal de Ninh Binh, a sul de Hanói.