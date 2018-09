Actualidade

O défice da balança comercial de Macau com os países lusófonos aumentou 82,3 milhões de patacas (8,7 milhões de euros) nos primeiros oito meses do ano, comparativamente a igual período de 2017, foi hoje anunciado.

De acordo com os dados oficiais divulgados pelos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Macau importou aos países de língua portuguesa, nos primeiros oito meses do ano, produtos no valor de 525 milhões de patacas (55,5 milhões de euros), um aumento de 25,6% em relação ao período homólogo do ano passado.

Por outro lado, Macau vendeu mercadorias no valor de 24 milhões de patacas (2,5 milhões de euros) para os países lusófonos, o o que levou o défice da balança comercial a cifrar-se nos 501 milhões de patacas (45,8 milhões de euros), nos meses de janeiro a agosto, em comparação com os 417,3 milhões de patacas (44,1 milhões de euros) no período homólogo do ano anterior.