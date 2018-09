Actualidade

Dois agentes mexicanos da Interpol foram assassinados na quarta-feira no estado de Puebla, no centro do México, quando tentavam capturar um homem procurado por homicídio nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Os dois agentes foram agredidos "por um indivíduo armado durante a operação (...), na qual deveria ser executado um mandado de prisão provisória para extradição internacional", segundo um comunicado do procurador-geral.

Os homens procuravam deter um homem identificado como Orlando "O" (a lei proíbe a divulgação do sobrenome), procurado pelo norte-americano FBI.