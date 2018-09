Actualidade

A coordenação do grupo de contacto para a paz em Moçambique vai ser entregue a um especialista argentino, anunciou o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

O coordenador do grupo de mediação para o diálogo entre o governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, tem experiência na área de desmobilização, desarmamento e reintegração, justificou o chefe de Estado, citado hoje pelo jornal moçambicano Notícias.

"Queremos fazer um trabalho profundo, com toda a transparência que se exige", referiu Nyusi no final de um encontro realizado na terça-feira com o presidente argentino, Mauricio Macri, e com o Presidente da Suíça, Alain Berset, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.