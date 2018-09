Actualidade

A Câmara do Fundão recebe 19 migrantes, que na terça-feira chegaram a este concelho, com um grande "sentido de dever e responsabilidade" e procurando "promover a melhor integração socioprofissional possível", referiu o presidente do município, Paulo Fernandes.

"É para nós um misto de sentido de dever mas, ao mesmo tempo, com enorme responsabilidade que recebemos este grupo, o que será feito em grande articulação com os ministérios que estão associados e com o Alto Comissariado para as Migrações", afirmou o autarca, em declarações à agência Lusa.

O Governo anunciou na terça-feira que os 19 migrantes que em julho foram resgatados pelo navio humanitário 'Aquarius' tinham chegado nesse dia a Portugal e que seriam acolhidos no município do Fundão.