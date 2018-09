Actualidade

A intimidade, no sentido mais trágico da vivência a dois, é o centro da peça "João e Beatriz", da dramaturga canadiana Carole Fréchette, que se estreia a 04 de outubro, na Casa de Teatro de Sintra, na presença da autora.

"João e Beatriz" é a terceira peça da dramaturga canadiana a ser levada à cena em Portugal, e versa sobre duas personagens que, embora estejam condenadas a partilhar o mesmo espaço físico, "não comungam dos mesmos valores, das mesmas referências, nem dos mesmos sentimentos", disse à agência Lusa a atriz e encenadora Sofia Borges.

"É trágica no sentido em que há um autismo em relação àquilo que acontece com o outro, ou em relação aos sentimentos ou à veracidade dos gestos do outro", acrescentou a encenadora, que protagoniza a peça juntamente com o ator Luis el Gris.