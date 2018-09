Actualidade

O embaixador da União Europeia (UE) Em Angola, Tomás Ulicny, considerou hoje que as reformas em curso em Angola, sobretudo no domínio do combate à corrupção e impunidade, são encorajadoras e aumentam a confiança dos cidadãos ao sistema judicial.

"A política do Governo e as medidas tomadas durante o ano passado têm aumentado a confiança da população em termos do sistema judicial imparcial e justo, bem como da comunidade internacional, incluindo a União Europeia", disse.

O diplomata falava hoje na cerimónia de abertura e uma reunião entre o ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola e embaixadores dos Estados-membros da UE, disse igualmente que as reformas em curso em Angola "são lições para outros países".