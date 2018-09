Actualidade

O PSD apresentou hoje no parlamento um projeto de resolução para que o Governo conclua, no máximo em dois anos, as obras na ala pediátrica do Hospital de São João, se necessário recorrendo a um ajuste direto.

"Não se espere mais tempo, acabe-se com burocracias, acabe-se com delongas", apelou o vice-presidente do PSD Adão Silva, em declarações aos jornalistas, no parlamento.

Questionado por que razão os sociais-democratas apresentam uma resolução e não um projeto de lei, como pediu na quarta-feira o primeiro-ministro, Adão Silva salientou que "o PSD nesta matéria aprova tudo", mas considerou que "fazer obras e lançar concursos" é uma competência exclusiva do Governo.