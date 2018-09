Actualidade

O PS/Porto pediu hoje o embargo imediato da obra na escarpa da Arrábida, alegando a ilegalidade do licenciamento, feito depois da entrada em vigor do PDM de 2006 que previa que o local fosse espaço verde.

Em conferência de imprensa, o vereador do PS Manuel Pizarro recordou que, no dia 16 de agosto, a câmara municipal divulgou um comunicado onde dizia que o projeto urbanístico na Arrábida que surgiu em 2001 teve decisão favorável do Supremo Tribunal Administrativo em 2009, o que levou, à data, o PS/Porto a solicitar o acórdão.

"O que constatamos é que não é isso que o acórdão do Supremo Tribunal diz. Por isso, fomos estudar cada uma das peças processuais do processo e isso permite-nos estar em condições de afirmar, sem nenhuma dúvida, que o licenciamento da Arrábida é ilegal".