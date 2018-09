Óbito/Helena Almeida

O velório da artista plástica Helena Almeida, que morreu na terça-feira, aos 84 anos, realiza-se hoje na Basílica da Estrela, em Lisboa, anunciou hoje a família.

O velório realiza-se hoje, entre as 19:00 e as 23:00, e, na sexta-feira, será realizada no mesmo local uma missa de corpo presente, a partir das 14:00, saindo depois o funeral para o Cemitério dos Prazeres, também em Lisboa, de acordo com a família da artista plástica, num comunicado hoje divulgado.

A artista plástica Helena Almeida, de 84 anos, morreu na terça-feira, em Sintra.