OE2019

O líder parlamentar do PS afirmou hoje estar em estudo a possibilidade de o Orçamento do Estado para 2019 contemplar um aumento do salário base dos trabalhadores da administração pública, "pelo menos" nos níveis remuneratórios mais baixos.

Carlos César assumiu esta posição no final da reunião semanal da bancada socialista, na Assembleia da República, depois de interrogado se estava excluída a possibilidade de os funcionários públicos terem um aumento do respetivo salário base em 2019.

"Pensamos que é possível trabalhar - e estamos a trabalhar - para ver se há também um aumento da remuneração base, pelo menos até a um determinado nível salarial", respondeu o presidente do Grupo Parlamentar do PS.