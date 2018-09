Actualidade

A Associação Internacional de Críticos de Arte manifestou-se hoje contra "a ingerência externa e a coação superior nas opções de um curador", na sequência do conflito entre a Fundação de Serralves e o diretor demissionário do museu.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela Seção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte (SP/AICA), assinado pelo presidente da direção, o curador Paulo Pires do Vale, a entidade considera que qualquer ingerência "nas opções de um curador, violam a sua liberdade e identidade autoral/curatorial, alterando a unidade do seu trabalho, a exposição".

"Neste sentido, defenderemos sempre, e com veemência, os curadores contra as alterações, sem a sua anuência, nas escolhas de obras ou artistas, montagem ou discurso de uma exposição, pois põem em causa a integridade e intencionalidade do seu trabalho intelectual - como o corte de um parágrafo ou capítulo de um texto, para um escritor, ou de um excerto de um filme, para um realizador", considera o presidente da SP/AICA.