Actualidade

O jurista polaco Adam Bodnar é o vencedor este ano do Prémio Rafto de Direitos Humanos, "por defender os direitos das minorias e a independência judicial" no atual contexto político na Polónia, divulgou hoje a fundação norueguesa.

Adam Bodnar, de 41 anos, é desde setembro de 2015 mediador dos direitos civis na Polónia (provedor de justiça), um cargo que tem sido regularmente "alvo de ataques" desde a chegada ao poder em Varsóvia dos ultraconservadores do partido Lei e Justiça (PiS).

"Desde que o PiS ganhou as eleições de outubro de 2015 na Polónia, o partido tem utilizado a sua maioria no Parlamento para aprovar leis que reduzem a independência dos tribunais e centralizam os poderes do Estado", argumentou a Fundação Rafto, que distingue defensores dos direitos humanos e da democracia desde meados da década de 1980.