Actualidade

O magistrado português Ivo Batista Rosa vai substituir o juiz presidente, que decidiu retirar-se, no apelo de Radovan Karadzic contra as suas condenações por genocídio e crimes de guerra, e após um pedido do advogado do ex-líder sérvio bósnio.

A decisão do juiz norte-americano Theodor Meron em designar Ivo Nelson de Caires Batista Rosa como seu substituído, revelada pela agência noticiosa Associated Press (AP), poderá atrasar a ação de apelo, que estava prevista até ao final de 2018 no Mecanismo para os Tribunais Penais Internacionais. O mecanismo é um tribunal destinado a pronunciar-se sobre os apelos e outras questões residuais provenientes dos tribunais para as guerras dos Balcãs (TPIJ) e o genocídio no Ruanda, temporariamente encerrados.

A decisão de Meron seguiu-se a uma decisão que o retirou, com dois outros juízes, do processo de apelo apresentado pelo ex-chefe militar dos sérvios bósnios, general Ratko Mladic, sob o argumento de provável parcialidade dos magistrados pelo facto de já terem condenado previamente outros responsáveis militares sérvios bósnios de mais baixa patente.