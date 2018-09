Actualidade

Angola é o terceiro país do mundo com maiores dívidas às companhias de aviação que operam no país, que ascendem a 137 milhões de dólares (117 milhões de euros), indicou a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA).

À frente de Angola, figura a Venezuela, que absorve 82% do total da dívida de 4.600 milhões de dólares (4.000 milhões de euros), que deve às companhias aéreas 3.780 milhões de dólares (3.230 milhões de euros), e o Bangladesh, com 147 milhões de dólares (125,6 milhões de euros).

Na lista dos cinco maiores devedores figuram ainda o Sudão (com 134 milhões de dólares - 114,5 milhões de euros) e o Zimbabué (132 milhões de dólares - 112,8 milhões de euros).