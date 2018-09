Tancos

O diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), coronel Luís Vieira, um dos oito detidos no processo "Operação Húbris", requereu proteção jurídica ao chefe do Estado-Maior do Exército, disseram à Lusa fontes militares e fontes ligadas à investigação.

Segundo as fontes, o coronel Vieira solicitou proteção jurídica ao Exército através de um requerimento dirigido ao Chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte, que está a ser analisado ao mais alto nível no ramo e pelos serviços jurídicos.

De acordo com fontes militares, o requerimento está a ser avaliado à luz do que prevê a lei, em particular o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, alterado em março passado. Segundo as mesmas fontes, não tinha dado entrada até ao início da tarde mais nenhum pedido de proteção jurídica relacionado com a Operação Húbris.