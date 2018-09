Actualidade

O presidente executivo do Millenium BCP disse hoje à Lusa, respondendo a questões sobre o caso que levou à prisão, em Angola, de José Filomeno dos Santos, que a credibilidade é mais importante que os resultados de curto prazo.

"A reputação e a credibilidade são mais importantes que os volumes e os resultados de curto prazo", disse o presidente da comissão executiva do Millennium BCP, Miguel Maya, quando questionado sobre a atuação do banco na investigação do Ministério Público de Angola e que levou à prisão preventiva do filho do ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.

"Em nenhuma circunstância pomos os interesses do negócio imediato acima da credibilidade do Banco e do interesse da generalidade dos clientes e 'stakeholders'", disse Miguel Maya, vincando que "o rigor em matéria de 'compliance' [cumprimento das regulamentações bancárias] é algo a que atribuímos uma importância central [porque] está em causa a reputação do banco e a confiança que os clientes em nós depositam".