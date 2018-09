Actualidade

A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou hoje que vai pagar 853 milhões de dólares (729,2 milhões de euros) para encerrar um processo nos Estados Unidos sobre os crimes de corrupção descobertos pela operação Lava Jato.

O acordo prevê o pagamento desta multa como penalização pela atuação irregular de antigos funcionários da empresa no mercado acionista norte-americano entre os anos de 2003 e 2012 e deverá ser assinado hoje com o Departamento de Justiça (DOJ) e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

No processo que deverá ser extinto, a estatal brasileira é acusada de violar as leis norte-americanas alterando registos de contabilidade para facilitar o pagamento de subornos em esquemas de corrupção no Brasil.