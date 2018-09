Operação Marquês

O sorteio para escolher o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal que vai dirigir a fase de instrução do processo Operação Marques foi marcado para sexta-feira às 16 horas.

A informação foi prestada hoje pela presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que adiantou que a distribuição do processo Operação Marquês vai realizar-se no Tribunal Central de Instrução Criminal, sendo a escolha entre os juízes Ivo Rosa e Carlos Alexandre.

A Operação Marquês tem 28 arguidos entre os quais o ex primeiro-ministro José Sócrates que é acusado de 31 crimes económico financeiros.