Actualidade

Afonso Reis Cabral, vencedor do prémio Leya 2014, com o seu primeiro romance, volta à ficção, com um livro que parte da história verídica da morte da transexual Gisberta, ficcionando e colocando-se no papel de um dos rapazes agressores.

Editado este mês pela D. Quixote, "Pão de Açúcar" é um "romance vertiginoso sobre um caso verídico que abalou o país" e uma "fascinante incursão nas vidas de uma vítima e dos seus agressores", descreve a editora.

À semelhança do que se passou com o seu primeiro romance, "O meu irmão", que se baseou na relação do autor com o seu irmão mais novo, portador de síndrome de Down, também este novo romance parte de uma história real, a do homicídio de Gisberta Salce Júnior, em 2006.