Actualidade

O Governo aprovou hoje mais quatro diplomas setoriais da transferência de competências para autarquias e entidades intermunicipais, nas áreas das vias de comunicação, gestão do património imobiliário público, cultura e ação social.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, foi aprovado "um novo pacote de diplomas no âmbito do processo de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, previsto na lei-quadro da descentralização, publicada a 16 de agosto".

Este novo pacote setorial da descentralização, após um processo de "consensualização" com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e com a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), aumentou para 15 os diplomas aprovados em Conselho de Ministros.