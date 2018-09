Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, espera "muito em breve anunciar a conclusão do acordo" com a ANA - Aeroportos de Portugal, em relação ao aeroporto do Montijo, referindo estar "muito adiantado" o processo técnico e financeiro.

Na IV Cimeira do Turismo Português, a decorrer em Lisboa, o governante acrescentou que o Governo aguarda o estudo sobre as questões ambientais e disse que serão desenvolvidas "todas as ações" que sejam necessárias.

Com a transformação da atual base militar do Montijo em aeroporto complementar da região Lisboa a ser apontada como a solução mais viável, Pedro Marques garantiu que a "instalação [do novo aeroporto] respeitará obviamente todas as orientações e medidas para mitigar o impacto ambiental".