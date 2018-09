Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) anunciou hoje que aceitou os compromissos da Rubis II Distribuição Portugal, não se opondo assim à compra pela empresa do negócio de distribuição de GPL da Repsol Gás Portugal nos Açores e na Madeira.

"A AdC aceitou o compromisso de desinvestimento apresentado pela Rubis II Distribuição Portugal, tendo emitido uma decisão de não oposição à aquisição pela empresa do negócio de distribuição de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) da Repsol Gás Portugal, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira", avança em comunicado a autoridade.

O regulador lembra que tinha manifestado preocupações com a operação de concentração, "decorrentes do facto dos mercados em causa apresentarem estruturas de oferta muito concentradas, cenário que seria agravado com a aquisição", resultando na passagem de três para dois operadores na maior parte das ilhas dos dois arquipélagos.