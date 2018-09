Actualidade

A telenovela portuguesa "Ouro Verde", da produtora Plural Entertainment Portugal, e emitida pela TVI no ano passado, está entre os nomeados aos prémios de televisão Emmy Internacional, hoje anunciados, cujos vencedores serão conhecidos em novembro.

"Ouro Verde", da autoria de Maria João Costa e protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona, disputa a categoria Telenovela com "Cesur ve Guzel", "Istanbullu Gelin", ambas da Turquia, e "Paquita La Del Barrio", do México, de acordo com informação disponibilizada hoje, no 'site' oficial dos prémios.

"Ouro Verde" foi emitida na TVI entre janeiro e outubro do ano passado.