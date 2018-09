Actualidade

O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos de Angola, Francisco Queirós, admitiu hoje, em Luanda, que milhares de crianças em Angola continuam sem registo de nascimento sendo objetivo do Governo, a "médio prazo", inverter a situação.

"Somos 28 milhões de habitantes e é possível que haja milhares de crianças nesta condição. É tendo consciência deste número que estamos exatamente a reforçar os registos nas escolas, em locais onde há crianças concentradas, para reduzir este número", disse, quando questionado pela agência Lusa.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião que manteve com os embaixadores dos Estados membros da União Europeia (UE) em Angola, em Luanda, o governante referiu que decorrem trabalhos no intuito de, a médio prazo ou no final de legislatura, poder "'zerar' este número".