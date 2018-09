Actualidade

A TAP está a contabilizar 100 milhões de euros em custos com atrasos, quando há quatro anos essa fatura era de 50 milhões de euros, informou hoje o presidente executivo da transportadora aérea, Antonoaldo Neves.

Num debate sobre o aeroporto de Lisboa, no âmbito da IV Cimeira do Turismo Português, o presidente executivo (CEO) revelou o aumento da fatura e disse que há "50 milhões de euros que podiam voltar para os passageiros" em termos de tarifas mais baratas.

Antonoaldo Neves sublinhou a necessidade de serem conhecidos pormenores sobre a expansão do espaço aéreo da capital, uma vez que as companhias precisam de planear as suas operações com base em dados concretos, como lugares de estacionamento.