Actualidade

A exposição retrospetiva de fotografia "Norman Parkinson - Sempre na Moda" é inaugurada na sexta-feira à noite, no Centro Cultural de Cascais, primeira etapa de uma itinerância internacional da mostra.

O curador da exposição, Terence Pepper, em declarações à agência Lusa, disse que o fotógrafo britânico Norman Parkinson foi "ousado" e experimentou "enquadramentos e cenários" que outros seguiram. "Na época ele marcou a diferença porque estava à frente do seu tempo, na área da moda", disse.

Terence Pepper realçou a "novidade" que as fotografias de Norman Parkinson revelam, ainda nos dias de hoje, a sua preocupação com o "enquadramento" e a forma como "jogava com as cores".