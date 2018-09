Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) vai abrir dez balcões até final do ano em "territórios menos urbanos" e com pouca oferta de serviços bancários, disse hoje aos jornalistas o presidente do banco.

Carlos Tavares justificou este projeto com a necessidade de o banco mutualista se aproximar de populações menos servidas pelo setor financeiro e onde pode haver margem de crescimento do negócio bancário, perante a dificuldade de fazer crescer a margem financeira que atribuiu "à tendência recente de 'guerra de preços' que se instalou".

"Vamos procurar estar onde os outros [bancos] estão menos", disse.