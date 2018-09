Actualidade

O músico britânico Ed Sheeran marcou um segundo concerto no Estádio da Luz, a 02 de junho de 2019, porque o primeiro, no dia anterior, já esgotou, revelou hoje a promotora.

Os cerca de 60 mil bilhetes para o concerto de 01 de junho foram postos à venda hoje de manhã e esgotaram em menos de oito horas, levando o músico e a promotora Everything is New a marcarem uma segunda data, para 02 de junho.

Os bilhetes para esta segunda data serão colocados à venda na sexta-feira a partir das 09:00, apenas nos pontos de venda oficiais.